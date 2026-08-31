Похід в ТЦ і борщ в Тернополі: всі обговорюють фото імовірного візиту Анджеліни Джолі в Україну

Голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі, схоже, втретє завітала до України. У мережі з'явилися кадри з кількох українських міст, де фанати й очевидці впізнали знаменитість.

Як повідомили у мережі та численних Telegram-каналах, голлівудська суперзірка, імовірно, відвідала Україну. Якщо інформація отримає підтвердження від місцевої влади чи особисто від самої Анджеліни Джолі, цей візит стане уже третім від початку повномасштабного вторгнення.

Гастрономічні пригоди у Тернополі та візити до інших міст

Користувачі соцмереж активно поширювали кадри з Тернополя, Львова, Кременчука та Харкова, де місцеві мешканці нібито зустріли знаменитість.

29 серпня львівські Telegram-канали поділились "ексклюзивною інформацією", що Джолі з охороною помітили у Львові. А вже наступного дня голлівудську акторку помітили в Тернополі. Зокрема, тернопільський ресторан "Старий Млин" опублікував коротке відео з камер спостереження, зроблене 30 серпня. На кадрах чудово видно жінку, яка неймовірно схожа на всесвітньо відому акторку.

У Старому Млині Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких – справжній смак України: традиції, щедрість і любов до своєї кухні,

– підписали ролик представники закладу.



Анджеліну Джолі нібито помітили в Тернополі 30 серпня / Фото trutyzna

Окрім цього, у Кременчуку акторку нібито бачили в одному з популярних торговельних центрів. А Сергій Стерненко зазначив, що голлівудську гостю також помітили на вулицях Харкова.

Втім, офіційної інформації від місцевої влади чи особисто від самої Анджеліни Джолі станом на ранок 31 серпня немає.

Що відомо про візити Анджеліни Джолі в Україну

Це вже не перша поїздка володарки Оскара до України під час війни. Навесні 2022 року у Львові вона відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, а також поспілкувалася з вимушеними переселенцями.

У листопаді 2025 року Джолі здійснювала гуманітарну місію на півдні України, відвідавши Херсон та Миколаїв.

Не тільки Анджеліна Джолі підтримує нашу країну не словом, а ділом. Ось хто ще з її колег побував в Україні під час повномасштабної війни.