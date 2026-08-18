Втім, Айзенберг – далеко не перша світова знаменитість, яка приїхала в Україну під час повномасштабної війни. Деякі зірки побували тут не один раз і щоразу приїздили, щоб особисто побачити наслідки російської агресії та підтримати українців. Хто саме – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Анджеліна Джолі

Однією з найвідоміших голлівудських акторок, яка двічі приїжджала в Україну після початку повномасштабної війни, стала Анджеліна Джолі.

Перший візит відбувся навесні 2022 року. Тоді акторка побувала у Львові, де зустрілася з дітьми, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську.

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Анджеліна Джолі у Львові / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Вона також поспілкувалася з волонтерами, відвідала школу-інтернат та побувала на Головному залізничному вокзалі Львова, куди прибували евакуаційні потяги з Покровська. Під час тієї ж поїздки Джолі відвідала Борислав і навчально-реабілітаційний центр "Гармонія".

Вдруге акторка приїхала до України у листопаді 2025 року. Вона побувала у Херсоні та Миколаєві, де спілкувалася з місцевими жителями, медиками й волонтерами. Також Джолі зустрілася з українськими прикордонниками, а ще її помітили в Тернополі.

Анджеліна Джолі зустрілась з прикордонниками в Україні / Фото ДПСУ

Цього разу знаменитість приїхала разом із благодійною організацією Legacy of War Foundation. ЗМІ повідомляли, що акторка не попереджала український уряд про свій візит і перетнула кордон пішки.

Після візиту Джолі розповіла про розмови з українцями та їхній емоційний стан. Це було боляче, але водночас надзвичайно надихаюче бачити. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар постійної загрози – і про ще глибший страх бути забутими світом,

– прокоментувала акторка у своєму інстаграмі.

Принц Гаррі

Ще одним відомим іноземним гостем України став принц Гаррі. Лише у 2025 році герцог Сассекський двічі приїжджав до країни, а у квітні 2026 року здійснив ще один неанонсований візит.

Під час першої поїздки у квітні 2025 року Гаррі побував у львівському реабілітаційному центрі Superhumans. Там він поспілкувався з працівниками та пацієнтами, які проходять відновлення після травм.

У вересні того ж року принц знову приїхав в Україну. У Києві він представляв нові ініціативи для підтримки реабілітації українських військових, які дістали поранення на фронті.

Герцог Сассекський зустрівся з ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, відвідав Майдан Незалежності та провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Також він побачив наслідки російських ракетних атак.

Принц Гаррі у Києві / Фото Центру протидії дезінформації, з телеграму Юлії Свириденко та КМВА

У квітні 2026 року Гаррі втретє приїхав до України. У Києві він виступив на безпековій конференції та ознайомився з роботою благодійної організації The HALO Trust, яка займається розмінуванням. Важливим символічним моментом стало те, що свого часу діяльність The HALO Trust підтримувала мати Гаррі, принцеса Діана.

Принц Гаррі у Києві у 2026 році / Фото Суспільне

Під час поїздки принц зустрівся з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим, колишньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, ветераном Олександром Тереном та парамедикинею Юлією Паєвською, відомою як "Тайра".

Він також зустрівся з представниками свого фонду "Ігри нескорених". Окремо Гаррі побував у Бучі, де вшанував пам'ять людей, які загинули через російську окупацію. На Київщині він також пройшовся розмінованими лісами.

Принц Гаррі в Бучі / Фото з фейсбуку Анатолія Федорука

А ще відомо, що суддя кулінарного талант-шоу "МастерШеф", шеф-кухар Володимир Ярославський приготував вечерю для принца Гаррі, який перебуває в Києві. Він, зокрема, скуштував борщ – страву, яку любила його матір, принцеса Діана.



Володимир Ярославський та принц Гаррі / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Принцеса Анна

Україну відвідувала й сестра короля Чарльза III – принцеса Анна. 30 вересня 2025 року вона приїхала до Києва на прохання Міністерства закордонних справ України. Під час візиту принцеса зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, вшанувала пам'ять загиблих дітей, відвідала Центр захисту прав дитини, а також поспілкувалася з українськими ветеранами, поліціянтами та військовослужбовцями.

Володимир Зеленський та принцеса Анна / Фото Getty images

Олена Зеленська та принцеса Анна / Фото Getty images

Для Анни ця поїздка стала першою після відновлення незалежності України. Водночас вона вже бувала в Києві за радянських часів. У 1973 році принцеса приїхала до столиці разом із батьком, принцом Філіпом, та тодішнім коханим Марком Філіпсом для участі у змаганнях. У 1990 році Анна відвідала Київ як гостя радянського уряду під час офіційної поїздки до СРСР.

Принцеса Анна виступила на ЧЄ-1973 у Києві / Колаж 24 Канал / Getty Images

До списку знаменитостей, які поверталися в Київ, належать і переможці Євробачення-2024 зі Швейцарії Nemo. У жовтні 2025 року артист дали свій перший сольний концерт у київському клубі Atlas.

Nemo вперше приїхали до Києва / Фото з інстаграм-сторінки артистів

Уже у квітні 2026 року Nemo знову приїхали до столиці – цього разу як спеціальні гості сольного концерту Jerry Heil у Палаці спорту. Разом з українською співачкою Nemo виконали пісню Назарія Яремчука "Запроси мене у свої сни".

Шон Пенн

Американський актор і режисер Шон Пенн від початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну. Він неодноразово приїжджав до Києва та інших регіонів, зустрічався з Володимиром Зеленським і військовими, а також заснував благодійну організацію Community Organized Relief Effort (CORE) для допомоги українцям. Актор навіть отримав від президента України орден "За заслуги" III ступеня.

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото ОП

Шон Пенн також став співавтором документального фільму "Суперсила" про повномасштабну війну Росії проти України. Крім того, він зіграв у кіноальманасі "Війна очима тварин" – за роль у новелі "Орел" Пенн отримав символічний гонорар у 1 долар.

Нещодавно стало відомо, що актор також зіграє разом з Едрієном Броуді у стрічці Дага Лаймана "Острів Зміїний" про українських водолазів і диверсію на газопроводах "Північний потік".

На підтримку України Пенн також зробив татуювання із зображенням українського тризуба на зап'ястку.

Шон Пенн / Колаж Show 24, фото з фейсбуку Сергія Лещенка

Навіть у день вручення Оскара Шон Пенн обрав Україну. 16 березня 2026 року актор отримав нагороду на 98-й церемонії премії, але пропустив сам захід у Лос-Анджелесі. Тоді стало відомо, що замість церемонії він вирушив до України з неанонсованим візитом.

Лієв Шрайбер

Американський актор Лієв Шрайбер, відомий за фільмами "Люди Х", також неодноразово приїжджав в Україну після початку повномасштабної війни. У квітні 2022 року він приїхав до Львова та став волонтером.

Пізніше того ж року Шрайбер побував у Києві, а також відвідав Бородянку на Київщині, яка сильно постраждала під час російської окупації. Там він на власні очі побачив наслідки російських атак. У столиці актор зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час тієї поїздки Шрайбера супроводжував Андрій Шевченко. Обидва є амбасадорами української фандрейзингової платформи UNITED24.

Андрій Шевченко, Володимир Зеленський та Лієв Шрайбер / Фото з інстаграму актора

Тим часом відомий репер Каньє Вест зібрався до Росії з концертами.