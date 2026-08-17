Організатори SAY Agency заявили про два виступи артиста в Санкт-Петербурзі – 10 та 11 жовтня на стадіоні "Газпром Арена".

Квитки на концерти коштують від 9 до 160 тисяч рублів – це приблизно 4,7-84 тисячі гривень.

Каньє Вест виступить в Росії / Скриншоти з сайту

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Водночас сам Вест поки не підтвердив свій приїзд. При цьому останнім часом артист активно виступає за кордоном: минулого тижня він дав концерт в Алмати, а в червні виступив у Тбілісі.

Тут важливо згадати, що Каньє Вест неодноразово потрапляв у скандали через антисемітські заяви та висловлювання на підтримку Адольфа Гітлера. У 2025 році він випустив пісню Heil Hitler, а також продавав одяг зі свастикою. Через його висловлювання деякі країни скасовували концерти репера та обмежували його в'їзд. Серед них – Велика Британія та Австралія.

Крім того, Каньє Вест уже давно демонструє прихильність до Росії. У 2021 році він порівняв себе з Володимиром Путіним, назвавши себе "молодим Путіним". У 2022 році репер планував приїхати до Росії та зустрітися з російським диктатором, а у 2024-му відвідав Москву з приватним візитом.

Водночас зірку "Ілюзії обману" Джессі Айзенберга нещодавно помітили у Львові.