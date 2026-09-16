ЗМІ розкрили ім'я нового коханого Аніти Луценко: що про нього відомо

Днями відома тренерка Аніта Луценко неабияк заінтригувала мережу, показавши спільні кадри з таємничим чоловіком у Києві. Хоча зірка поки тримає інтригу і не коментує статус їхніх стосунків, журналісти вже розсекретили особу її супутника.

Ним виявився впливовий іспанський бізнесмен Фермін Егідо, як пише видання OBOZ.UA.

Аніта Луценко з ймовірним бойфрендом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чоловік живе в Іспанії та є генеральним директором і засновником масштабного міжнародного проєкту OCEANMAN. Ця організація проводить змагання з плавання на відкритій воді по всьому світу.

Окрім цього, ймовірний обранець тренерки керує ще кількома спортивними та туристичними ініціативами, зокрема Oceanman Swim, XGravel World та Five Continents Travel.

Сама Аніта не поспішає офіційно представляти коханого публіці. Проте зірка підписана на його особисту сторінку та робочий профіль у соцмережах.

Аніта Луценко підписана на Ферміна Егідо у соцмережах / Скриншот з інстаграму

Відомо також, що Фермін має дуже тісний і давній зв'язок з нашою країною. З перших днів повномасштабної війни іспанець продемонстрував чітку позицію та повністю засудив злочинні дії Росії. На знак солідарності його проєкт припинив діяльність на території країни-агресорки. Бізнесмен не один раз приїжджав до України. Під час одного зі своїх візитів Егідо навіть бував до студії ТСН, де розповів про допомогу українським ветеранам у виході на міжнародні спортивні старти. Найцікавіше, що за лаштунками ефіру його підтримувала саме Аніта Луценко.

Аніта Луценко / Фото ТСН

Імовірно, пара познайомилася в Іспанії, де тренерка нині проживає разом із донькою.

До нових стосунків Аніта Луценко тривалий час була разом з Олександром Лозовцовим. Їхній роман розпочався у 2013 році. Через три роки, у 2016-му, в пари народилася донька Мія. При цьому офіційно пара так і не уклала шлюб. Про розрив цих стосунків Луценко зізналася наприкінці 2025 року. Тренерка пояснювала, що рішення розійтися було її, адже з часом почуття до партнера згасли. Попри розрив, Аніта та Олександр залишилися у хороших стосунках і продовжують разом виховувати доньку.