Им оказался влиятельный испанский бизнесмен Фермин Эгидо, как пишет издание OBOZ.UA.

Анита Луценко с предполагаемым бойфрендом / Скриншот из инстаграм-сторис

Мужчина живет в Испании и является генеральным директором и основателем масштабного международного проекта OCEANMAN. Эта организация проводит соревнования по плаванию в открытой воде по всему миру.

Кроме того, предполагаемый избранник тренерши руководит еще несколькими спортивными и туристическими инициативами, в частности Oceanman Swim, XGravel World и Five Continents Travel.

Сама Анита не спешит официально представлять возлюбленного публике. Однако звезда подписана на его личную страницу и рабочий профиль в соцсетях.

Анита Луценко подписана на Фермина Эгидо в соцсетях / Скриншот из инстаграма

Известно также, что Фермин имеет очень тесную и давнюю связь с нашей страной. С первых дней полномасштабной войны испанец занял четкую позицию и полностью осудил преступные действия России. В знак солидарности его проект прекратил деятельность на территории страны-агрессора. Бизнесмен не раз приезжал в Украину. Во время одного из своих визитов Эгидо даже побывал в студии ТСН, где рассказал о помощи украинским ветеранам в выходе на международные спортивные соревнования. Самое интересное, что за кулисами эфира его поддерживала именно Анита Луценко.

Анита Луценко / Фото ТСН

Вероятно, пара познакомилась в Испании, где тренер сейчас проживает вместе с дочерью.

До новых отношений Анита Луценко долгое время была вместе с Александром Лозовцовым. Их роман начался в 2013 году. Через три года, в 2016-м, у пары родилась дочь Мия. При этом официально пара так и не заключила брак. О разрыве этих отношений Луценко призналась в конце 2025 года. Тренер объясняла, что решение расстаться было ее, ведь со временем чувства к партнеру угасли. Несмотря на разрыв, Анита и Александр остались в хороших отношениях и продолжают вместе воспитывать дочь.