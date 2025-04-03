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Show24 Українські зірки Анна Алхім мала роман з одруженим бізнесменом: як на скандальну історію реагують у тіктоці
3 квітня, 17:05
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Анна Алхім мала роман з одруженим бізнесменом: як на скандальну історію реагують у тіктоці

Марія Примич
Основні тези
  • Українська блогерка Анна Алхім мала роман з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, що стало обговорюваною темою в мережі.

Одна з найобговорюваніших тем останніх днів – особисте життя скандальної української блогерки Анни Алхім. Нещодавно стало відомо, що вона крутила роман з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним. Жінка поділилась спільними фотографіями з екскоханим у соціальних мережах та вкотре привернула до себе увагу.

Історія виявилася доволі резонансною, а сама Алхім зізнавалася в інстаграм-сторіс, що не очікувала, що є настільки публічною людиною, та не прагнула хайпу. Попри це, цю ситуацію вже кілька днів активно обговорюють у мережі. До того ж люди почали робити меми та знімати смішні ролики у тіктоці, передає Show 24. 

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Чимало українських брендів використали історію з Анною Алхім та Костянтином Валеуліним для реклами. 

Також користувачі знімають ролики під пісню Степана Гіги "Яворина", використовуючи фото Валеуліна.

@maaadarii В зв‘язку з головними плітками#луцьктікток #зйомки #фотограф #алхім ♬ оригінальний звук - Artem Kravchenko
@viktoriia_martynenko Нагадую про набір в групу А2 #english #репетитор #репетиторанглийского #репетиторанглійської #англійська #україна #алхім #костя ♬ оригинальный звук - nikamo_lashes

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Жартують і про заробітки Костянтина. Річ у тім, що рік тому Анна Алхім сказала, що чоловік має заробляти 600 тисяч доларів в місяць, щоб вона будувала з ним стосунки. Однак в нещодавньому подкасті з Василем Тимошенком блогерка назвала вже іншу суму – півтора мільйона доларів. 

Анна Алхім та Костянтин Валеулін / Скриншот з тіктоку

Меми з тіктоку про ситуацію з Алхім та Валеуліним

@alyonushka_alya20 #чомухмаркапалаче #алхім ♬ оригінальний звук - kateryna.trukhina

@nkvrch

просто жарт!!!

♬ Зірочка палай 3.04 - Анна Тринчер
@_amina_khalikova_ #рекомендации #алхим #рекомендації #тикток #алхим ♬ оригінальний звук - Ната Домінська l natidomini
@natalipolili Докладую обстановку дня ️‍♀️ #алкхім ♬ оригинальный звук - Mara
@panceoxjwa8

♬ оригінальний звук - Харківська сімʼя

Зазначимо, що на скандал відреагувала дружина Костянтина Валеуліна, опублікувавши допис в інстаграмі.

"Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але нещодавно чужа підлість і ущербність винесли напоказ історію, яка мала залишитись між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила – не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе", – написала Дар'я.