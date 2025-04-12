Тану в цих солодких обіймах, – зірка "Сватів" Кошмал замилувала фото новонародженої донечки
- Українська акторка Анна Кошмал, відома за серіалом "Свати", стала мамою донечки, якій виповнився місяць.
- Анна поділилася рідкісними фото з новонародженою Софійкою.
Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки ролі в серіалі "Свати", стала мамою донечки. Днями Софійці виповнився місяць.
З цієї нагоди знаменитість поділилась рідкісними фото з дівчинкою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.
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Так, Кошмал виставила світлини донечки, де та лежить на дивані в білосніжній сукні. На тлі можна побачити кульку, букет троянд та солодощі. Крім того, Анна виставила й спільні кадри з Софійкою.
Щодня тану в цих солодких обіймах. Нема слів, лише тонна любові,
– написала акторка під фото.
Водночас поки знаменитість приховує обличчя донечки.
Зауважимо, зірка "Сватів" стала мамою вдруге 11 березня.
Що відомо про дітей Анни Кошмал
- Акторка разом з чоловіком виховує 6-річного сина Михайла. Щоправда, особистість коханого вона тримає в таємниці.
- Про свою другу вагітність Анна оголосила восени минулого року.
Зауважимо, нещодавно репер Емінем став дідусем.