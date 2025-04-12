Тану в цих солодких обіймах, – зірка "Сватів" Кошмал замилувала фото новонародженої донечки

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки ролі в серіалі "Свати", стала мамою донечки. Днями Софійці виповнився місяць.

З цієї нагоди знаменитість поділилась рідкісними фото з дівчинкою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.

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Так, Кошмал виставила світлини донечки, де та лежить на дивані в білосніжній сукні. На тлі можна побачити кульку, букет троянд та солодощі. Крім того, Анна виставила й спільні кадри з Софійкою.

Щодня тану в цих солодких обіймах. Нема слів, лише тонна любові,

– написала акторка під фото.

Водночас поки знаменитість приховує обличчя донечки.

Зауважимо, зірка "Сватів" стала мамою вдруге 11 березня.

Що відомо про дітей Анни Кошмал

Акторка разом з чоловіком виховує 6-річного сина Михайла. Щоправда, особистість коханого вона тримає в таємниці.

Про свою другу вагітність Анна оголосила восени минулого року.

Зауважимо, нещодавно репер Емінем став дідусем.