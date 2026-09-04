"Плачу, як скажена": Анна Саліванчук зізналася, як важко бути мамою-одиначкою в часи тривог

Відома українська акторка Анна Саліванчук не змогла стримати емоцій та розплакалася просто перед підписниками. Зірка відверто зізналася, що материнство після розлучення та постійні життєві виклики остаточно її виснажили.

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала щемливе відео, яке записала за кермом автомобіля. Анна розповіла, що намагається балансувати між роботою, репетиціями, зйомками, побутом та вихованням двох синів. До всього цього додається постійний стрес через війну та необхідність дбати про безпеку дітей під час тривог. Якщо ти коли-небудь намагалася встигнути все на світі, то точно зрозумієш цей стан акторки.

Як легко жінку вивести із себе. Я їду в машині, слухаю пісні і плачу, як скажена. А знаєте чому? Тому що у жінки робота не закінчується ніколи. Вона працює 24/7 все своє життя. Коли вона на роботі, думає про роботу, коли приходить дому — як нагодувати дітей, відвезти по гуртках, як вчасно забрати з укриття. І навіть, коли діти лягають спати, жінка не може заснути. Вона думає, у що завтра їх вдягнути, чи буде тривога цілу ніч. Як впоратись з роботою і зі всім,

– у сльозах сказала артистка.

Акторка пояснила, що причиною такого нервового зриву стала не якась глобальна проблема, а звичайна побутова дрібниця. Вона кілька днів намагалася налаштувати батьківський контроль на телефоні сина, і навіть візит до магазину техніки не допоміг швидко вирішити це питання. Саме в цей момент зірка відчула абсолютне безсилля.

Мені так стало себе шкода. У мене вже просто немає сил. Я тримаюся, думаю, як всі з нас. Усі мами мене зрозуміють. У мене просто вже немає сили бути красивою. Цей телефон – остання крапля,

– поділилася зірка.

Анна Саліванчук з синами / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Анна Саліванчук офіційно розлучилася з депутатом Олександром Божковим ще у 2023 році, і тепер самостійно виховує синів Гліба та Нікіту. Попри сильне емоційне вигорання та те, що вся відповідальність лежить лише на її плечах, акторка пообіцяла взяти себе в руки.

Я думаю, що в кожної жінки, яка виховує дітей сама, немає більше сил. Я, звісно, зараз поплачу, а потім буду знову посміхатися красиво,

– зазначила акторка.

Через регулярні атаки на столицю Олена Кравець разом із дітьми виїхала з Києва. Акторка вже розсекретила, де вони облаштувалися на новий час.



