Останнім часом Київ постійно потерпає від ворожих ударів, тому залишатися там стає дедалі небезпечніше. Щоб вберегти сина Івана та доньку Катю від постійних тривог та небезпеки, знаменитість вирішила евакуюватися у спокійніший регіон. Свій вибір вона зупинила на Івано-Франківську, де вже встигла орендувати житло та облаштуватися.

Про такі зміни в житті Кравець розповіла прихильникам на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши відповідні сторіз.

А тепер серйозно… Ми з дітьми тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Дякую за прихисток і гостинність. Спробуємо…

– поділилася зірка.

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Олена Кравець / фото з інстаграму

Варто нагадати, що до переїзду родина мешкала на Лівому березі Києва. Найстарша донька акторки вже давно веде самостійне життя та проживає окремо від зіркової мами. Тим часом чоловік Олени Кравець наразі боронить Україну в лавах Збройних сил.

Нагадаємо, що Аліна Гросу з 4-місячним сином дивом вижила після детонації в Бучанському районі.

