В последнее время Киев постоянно подвергается вражеским ударам, поэтому оставаться там становится все опаснее. Чтобы уберечь сына Ивана и дочь Катю от постоянных тревог и опасности, знаменитость решила эвакуироваться в более спокойный регион. Свой выбор она остановила на Ивано-Франковске, где уже успела снять жилье и обустроиться.

Об этих изменениях в жизни Кравец рассказала поклонникам на своей странице в инстаграме, опубликовав соответствующие сторис.

А теперь серьезно… Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем…

– поделилась звезда.

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Елена Кравец / фото из инстаграма

Стоит напомнить, что до переезда семья проживала на Левом берегу Киева. Старшая дочь актрисы уже давно ведет самостоятельную жизнь и живет отдельно от звездной мамы. Тем временем муж Елены Кравец сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил.

Напомним, что Алина Гросу с 4-месячным сыном чудом выжила после взрыва в Бучанском районе.

