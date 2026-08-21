Таким Кузьму ви могли не бачити: у мережі показали архівні фото музиканта

Після виходу документального фільму "Кузьма: Страшно веселий" Андрій Кузьменко знову опинився в центрі уваги. У стрічці показали, яким був Кузьма в юності та з чого починався гурт "Скрябін".

Для фільму зібрали інтерв'ю, виступи, старі фото й відео з особистого архіву музиканта. Про нього також розповіли рідні, друзі та колеги. Тим часом у соцмережах почали з'являтися нові архівні світлини Кузьми, передає 24 Канал.

Зокрема, фотограф Ніл Шакілов опублікував у Threads рідкісні фото молодого Кузьми. На світлинах він позує в різних моментах життя – у студії, на вулиці, на вечірках і серед друзів.

Яким Кузьма був в молодості / Фото з Threads

Фотограф зізнався, що ці кадри понад 20 років зберігалися на його жорсткому диску, перш ніж знову побачили світ.

20 років ці фотки зберігалися у віддалених закутках мого жорсткого диска, і ось сьогодні потрапили в Threads,

– написав Ніл Шакілов.

Ніл Шакілов про архівні фото Кузьми / Скриншоти з Threads

Архівними світлинами батька також поділилася його донька Барбара Кузьменко. На цих світлинах Кузьму можна побачити разом із маленькою Барбарою, вдома, у студії звукозапису та на природі.

Під публікацією Барбара розповіла, що з роками помічає в собі дедалі більше рис батька.

Тато ніколи не намагався бути кимось іншим. Він просто був собою.Зараз я бачу його в собі – у характері, трудоголізмі, реакціях на складні ситуації, емпатії до людей і до нашого народу. Я завжди вдячна йому за те, яка я є,

– написала вона.

Барбара Кузьменко поділилася архівними фото батька. Для перегляду фото гортайте праворуч:

До речі, Наталія Могилевська також зберігає архівні кадри з Кузьмою. З нагоди 58-річчя музиканта, яке він міг би відзначати 17 серпня, співачка опублікувала добірку спільних світлин.