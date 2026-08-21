Для фильма собрали интервью, выступления, старые фото и видео из личного архива музыканта. О нем также рассказали родные, друзья и коллеги. Тем временем в соцсетях начали появляться новые архивные фотографии Кузьмы, сообщает 24 Канал.

В частности, фотограф Нил Шакилов опубликовал в Threads редкие фотографии молодого Кузьмы. На снимках он запечатлен в разные моменты жизни – в студии, на улице, на вечеринках и в кругу друзей.

Каким был Кузьма в молодости / Фото из Threads

Фотограф признался, что эти кадры более 20 лет хранились на его жестком диске, прежде чем вновь увидели свет.

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20 лет эти фото хранились в отдаленных уголках моего жесткого диска, и вот сегодня попали в Threads,

– написал Нил Шакилов.

Нил Шакилов об архивных фото Кузьмы / Скриншоты из Threads

Архивными фотографиями отца также поделилась его дочь Барбара Кузьменко. На этих снимках Кузьму можно увидеть вместе с маленькой Барбарой, дома, в студии звукозаписи и на природе.

Под публикацией Барбара рассказала, что с годами замечает в себе все больше черт отца.

Папа никогда не пытался быть кем-то другим. Он просто был самим собой. Сейчас я вижу его в себе – в характере, трудоголизме, реакциях на сложные ситуации, эмпатии к людям и к нашему народу. Я всегда благодарна ему за то, какой я есть,

– написала она.

Барбара Кузьменко поделилась архивными фотографиями отца. Для просмотра фотографий листайте вправо:

Кстати, Наталья Могилевская также хранит архивные снимки с Кузьмой. По случаю 58-летия музыканта, которое он мог бы отмечать 17 августа, певица опубликовала подборку совместных фотографий.