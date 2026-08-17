17 серпня Андрію Кузьменку могло б виповнитися 58 років. З нагоди цієї дати Наталія Могилевська опублікувала в Instagram добірку архівних світлин. На кадрах артисти щиро усміхаються, спілкуються на сцені та працюють разом у популярному телепроєкті "Шанс".

У минулому їхній тандем став однією з найвпізнаваніших телевізійних пар українського шоу-бізнесу, а за роки спільної роботи між артистами склалися близькі дружні стосунки. Свою публікацію співачка доповнила коротким, але пронизливим зверненням.

Сьогодні твій день, друже…,

– написала Могилевська.

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Пост артистки неабияк розчулив мережу та нагадав шанувальникам про період українського телебачення, з яким у багатьох міцно асоціюється Кузьма. У коментарях користувачі активно згадували музиканта та ділилися власними теплими спогадами про нього.

Могилевська та Скрябін / фото з інстаграму

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в автомобільній аварії, коли повертався до Києва після концерту в Кривому Розі. Музиканту було 46 років. У нього залишилися дружина Світлана та донька Марія-Барбара.

До речі, окрім культових пісень "Старі фотографії", "Мам" та "Люди, як кораблі", які знає кожен, варто зазирнути глибше у дискографію артиста. Там приховано чимало недооцінених композицій, що займають особливе місце в його творчому спадку.

