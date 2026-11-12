Аріана Гранде вперше вийшла у світ із колишнім, з яким зійшлася через 10 років після розриву

Аріана Гранде робить свої стосунки з Рікі Альваресом "очевидними". Співачка вперше з'явилася на червоній доріжці разом зі своїм бойфрендом, 35-річним Рікі Альваресом, з яким відновила стосунки через десять років після розриву.

Пара відвідала прем'єру фільму "Знайомство з Факерами-3", яка відбулася в Нью-Йорку в середу, 11 листопада. Про це повідомило видання People.

Для виходу Гранде обрала білу сукню зі світло-сірими смужками та білими квітковими деталями у верхній частині. Образ доповнила пишна спідниця. Волосся співачка зібрала у хвіст і прикрасила білим бантом. Альварес натомість одягнув чорний піджак, білу сорочку на ґудзиках і джинси. На червоній доріжці закохані обіймали одне одного, позуючи перед фотографами. Вони усміхалися та перешіптувалися під час спільного виходу.

Історія стосунків Аріани Гранде та Рікі Альвареса розпочалася ще у 2015 році. Тоді чоловік був танцівником у балеті співачки під час її туру Honeymoon Tour. Їхній роман тривав близько року, після чого пара розійшлася.

Однак через десять років колишні закохані вирішили дати своїм стосункам ще один шанс. У серпні 2026 року Гранде підтвердила возз'єднання з Альваресом, опублікувавши кілька спільних фотографій в інстаграмі. Відтоді артистка час від часу ділиться моментами їхнього спільного життя в соціальних мережах.

Нещодавно співачка показала милі фотографії з бойфрендом, зроблені під час їхнього спільного проведення часу.