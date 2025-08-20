У День Незалежності Артем Пивоваров традиційно збирає фанатів у Львові. Разом із шанувальниками артист хоче відзначити цей особливий день та зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України.

Концерти у Львові 24 серпня вже стали доброю і важливою традицією, яку Артем не планує порушувати. Деталі великого концерту, який відбудеться вже за кілька днів, розповідаємо далі на Show24.

Яким буде концерт Пивоварова 24 серпня?

Традиційно, концерт відбудеться на території !FESTrepublic. Минулого року просто неба тисячі людей в унісон співали "Маніфест" та інші хіти. Цього року команда артиста підготувала ще масштабніше шоу.

У концертній програмі точно будуть улюблені хіти: "Барабан", "Ой на горі", "Думи", "Дежавю" та інші. Їхнє звучання точно неабияк вразить і проникатиме кожного до мурах, адже Артем виступить у супроводі оркестру НАОНІ та хорової капели Ревуцького.

Подібне шоу Пивоваров показав на Atlas Festival, де публіка шаленіла від енергетики та неймовірного драйву, який був у кожній ноті. У Львові все буде не менш масштабно: велика сцена, звук і світло європейського рівня, єднання, яке наповнює силою та енергією, що мотивує кожного з нас рухатися до перемоги.

Для мене ця зустріч – більше ніж концерт. Я відчуваю необхідність бути з вами цього дня. Це наш момент єднання й любові до нашої країни. До зустрічі!

– каже артист.



Артем Пивоваров виступить у Львові 24 серпня / Фото пресслужби

Квитки у першій фан-зоні обійдуться у 1 250 гривень, у другій фан-зоні – 950 гривень. Також є можливість насолодитися концертом з тераси, де квитки коштують 3 800 гривень.

Концерт відбудеться з дотриманням усіх безпекових норм. У випадку повітряної тривоги усі глядачі перемістяться в укриття до оголошення відбою. Двері для відвідувачів відкриються о 17:00, а сам концерт розпочнеться о 19:00.