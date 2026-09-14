Тільки не кажіть, що у вас кіста: Артем Пивоваров публічно висміяв Настю Каменських на концерті

Відомий український співак Артем Пивоваров не залишився осторонь гучного мовного скандалу навколо Насті Каменських. Під час виступу у Вінниці артист тонко потролив колегу через її недавню заяву про новоутворення на голосових зв'язках.

У мережі стрімко набирає популярності відео з концерту Пивоварова, де він виконував хіт "Там у тополі". Цю композицію на слова Павла Тичини артист випустив у 2022 році в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти" у дуеті саме з Каменських. Під час виконання партії співачки Пивоваров звернувся до залу із закликом співати разом з ним, але не втримався від іронічного жарту.

Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста!

– з усмішкою вигукнув зі сцени виконавець.

Глядачі у залі миттєво відреагували на дотепний коментар бурхливим сміхом. Своїм жартом артист зробив пряму відсилку до недавнього висловлювання Насті Каменських, яке набуло неабиякого розголосу. Співачка в одному з інтерв'ю заявила, що нібито її психотерапевт пов'язав появу кісти на голосових зв'язках із різким переходом на українську мову.

Такі слова артистки одразу ж викликали хвилю обурення та породили безліч мемів в українському інформаційному просторі. Користувачі мережі та відомі українці продовжують активно іронізувати над цією ситуацією, і випадок на концерті Пивоварова став ще одним яскравим прикладом того, як суспільство реагує на подібні заяви.

Настю Каменських та Потапа вже занесено до бази "Миротворець", однак там ще є багато наших артистів, про яких ви могли не знати.



