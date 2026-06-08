Відомий актор зізнався, чому довго не одружувався зі старшою на 15 років коханою

Актор Артемій Єгоров розповів про стосунки з дружиною Оленою Тімковою. Зокрема, поділився, чому довго не укладав шлюб з коханою.

Про особисте життя Єгоров заговорив в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром". Журналістка поспілкувалася з актором на прем'єра вистави "Септима", в якій він зіграв.

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Артемій Єгоров та Олена Тімкова разом уже 16 років, але одружилися лише під час повномасштабного вторгнення. Актор зізнався, що дружина не ревнує його через відверті сцени в кіно.

У серпні буде 16 років як ми разом. Ми не одружувались офіційно, бо я не вважав це за потрібне. Але з початком повномасштабної війни довелося. Щоб, якщо я помру, все дісталось їй. Тільки з цих причин,

– пояснив Єгоров.

Пара влаштувала скромну церемонію. Артемій розповів, що Олена не взяла його прізвище.

Це якась така вже давнина. Кому це потрібно?,

– вважає актор.

Тімкова старша за чоловіка на 15 років, проте Єгоров зауважив, що різниця у віці не є проблемою у їхніх стосунках.

Артемій Єгоров з дружиною / Фото з інстаграму актора

Коротка біографія Артемія Єгорова

Артемій Єгоров родом з Одеси. Він з дитинства мріяв стати актором, але вступив до автодорожнього технікуму й навіть думав про професію далекобійника.

Згодом Артемій вступив на факультет психології Відкритого міжнародного інституту розвитку людини "Україна". Він вивчав акторську майстерність при Одеській кіностудії.

Актор п'ять років пропрацював у театрі своєї вчительки Наталії Князевої. Проте він мало заробляв, тому підпрацьовував вантажником, прибиральником і сушистом.

У 2012 році Єгорову запропонували епізодичну роль у фільмі "Особисте життя слідчого Савельєва".

Артемій відомий за серіалами "Розтин покаже", "Євродиректор", "Встигнути до 30", а також за фільмами "Песики", "Сусідка", "Потяг у 31 грудня".