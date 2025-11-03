Від кабріолетів до елітних позашляховиків: на яких авто їздять українські знаменитості

Автомобіль часто був не лише засобом пересування, але й способом продемонструвати статус і достаток людини. Українські селебріті привертають увагу не тільки яскравими образами чи виступами, але й коштовними покупками.

Чимало зірок дозволяють собі ексклюзивні та елітні авто, водночас багато хто обирає машину з огляду на комфорт. 24 Канал розповість, на яких машинах їздять українські знаменитості.

Цікаво Вибуховий Іван і ніжний Данило: як виглядають діти Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

У березні 2023 подружжя продало свої автівки. Натомість артисту купили білий кросовер Land Rover Discovery Sport, що коштує щонайменше 2 мільйони гривень. Катерина натомість придбала у кредит Audi RS Q8 помаранчевого кольору.

Авто Катерини Репяхової: відео

Катерина Остапчук

На 3 річницю стосунків шоумен Володимир Остапчук подарував дружині автомобіль ціною у 3 мільйони 978 тисяч. Це Range Rover Velar 2025 року з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри та потужністю 400 кінських сил.



Авто Катерини Остапчук / Фото з інстаграму Катерини Остапчук

Наталка Денисенко

Акторка на початку 2025 року придбала авто марки Mercedes білого кольору. Наталка зізналась, що розплакалась через елітну покупку, адже нею здійснила свою мрію.

Авто Наталки Денисенко: відео

Юлія Верба

Блогерка ще у 2023 році придбала собі автомобіль Mercedes-Benz S 580 2023 року, вартість якої – від 7 до 10 мільйонів гривень. Така коштовна покупка спричинила критику у бік Юлії. Ймовірно, щоб уникнути чергового шквалу хейту, нещодавно блогерка лиш натякнула на оновлення. Вона опублікувала фото, де видно салон автівки Rolls-Royce Wraith.



Ймовірно, нове авто Юлії Верби / Фото з телеграм-каналу Юрії Верби

Володимир Ярославський

Суддя шоу "МастерШеф" їздить на позашляховику Land Rover Defender, який придбав три роки тому за 86 тисяч євро. З 18 до 40 років права Ярославського припадали пилом, – йому було зручніше пересуватися на таксі чи громадському транспорті. Однак згодом Володимир вирішив, що авто для чоловіка – необхідність.



Авто Володимира Ярославського / Фото з інстаграму Володимира Ярославського

Катерина Лозовицька

Блогерка 7 років тому придбала KIA RIO – це її перше авто, що коштувало 15 тисяч євро. Катерина самостійно придбала її у 18 років. Раніше блогерка їздила на Lexus, а найближчим планує придбати собі новий автомобіль – Mercedes С-класу з бежевим салоном.



Авто Катерини Лозовицької / Скриншот з відео

Анатолій Анатоліч

У ведучого три машини: Мерседес Гелендваген, сімейний електромобіль Volkswagen ID.6 (якому півтора року), а також кабріолет. Щодо останнього, – це BMW кабріолет 2004 року, який Анатоліч придбав 10 років тому за 27 тисяч доларів. Це була його дитяча мрія. Але зараз шоумен їздить на ній тільки влітку.



Авто Анатолія Анатоліча / Скриншот з відео

Альона Омаргалієва

Співачка їздить на елітній BMW X6, що коштує близько 70 тисяч доларів. Це авто їй подарував чоловік Тамерлан 2 – 3 роки тому.



Авто Альони Омаргалієвої / Скриншот з відео

Анна Трінчер

На свій 24 день народження співачка придбала елітний автомобіль у чорному кольорі. Ймовірно, це BMW X6 (G06). Його вартість може становити понад 4 мільйони гривень.

Авто Анни Трінчер: відео

Раніше ми розповідали про українських зірок, які подали заявки на Нацвідбір на Євробачення-2026.