Американська реперка Азілія Бенкс вкотре опинилася в центрі скандалу через образливий допис у соцмережах. Цього разу вона дозволила собі зневажливі слова на адресу українського військовослужбовця, який понад два роки провів у російському полоні.

Йдеться про Олександра Кірієнка – бійця 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку реперки на платформі X (колишній Twitter).

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Бенкс зробила репост колажу з фото військового – до і після полону – додавши принизливий коментар: "Щось мало зупинити його товсту д*пу від їжі"

Для довідки! Олександр Кірієнко приєднався до війська ще у 2014 році. У квітні 2022-го він разом із побратимами вийшов із заводу імені Ілліча в Маріуполі та потрапив у російський полон.

У колонії №10 в Мордовії, за його словами, його катували, принижували та тримали без їжі. Через важкі умови й відсутність лікування він схуд на майже 40 кілограмів. У лютому 2025 року Олександр повернувся додому під час обміну полоненими.

Водночас 34-річна Бенкс вже не вперше дозволяє собі проросійські висловлювання. Ще у 2022 році вона заявляла, що любить Путіна та вважає, що Україна мала б возз'єднатися з СРСР. А у 2025 році знову написала, що підтримує Росію у війні, хоч і висловила жаль щодо "обох сторін".