"Вже татова дівчинка": Барбара Палвін та Ділан Спроус вперше стали батьками

Відома супермодель Барбара Палвін та американський актор Ділан Спроус повідомили радісну новину. Зіркове подружжя офіційно вперше стало батьками – у пари народилася донька.

Про народження первістка закохані розповіли на своїх сторінках в Instagram. Подружжя поділилося зворушливою сімейною світлиною, на якій позує спиною до камери під час перегляду бейсбольного матчу по телевізору. На руках Ділан Спроус обережно тримає новонароджену дівчинку. Для першого спільного фото вся родина, включно з немовлям, вбралася в білі джерсі бейсбольної команди Los Angeles Dodgers.

Цього року ми сприйняли Labor Day (День праці, – ред.) занадто буквально,

підписала фото пара дотепним жартом.

Барбара Палвін та Ділан Спроус з донькою / фото з інстаграму

Ім'я дівчинки новоспечені батьки поки тримають у таємниці. Втім, під час вагітності Барбари вони ласкаво називали малюка "принцесою". Раніше актор ділився у своєму подкасті, що цілком готовий до виховання дівчинки й з нетерпінням чекає на спільні імпровізовані чаювання.

Також молода мама опублікувала в Instagram-stories окремий ніжний знімок чоловіка з новонародженою донькою, яка була одягнена у фірмову кепку та джерсі команди.

Вже татова донечка,

– зворушливо підписала кадр Барбара.

Ділан Спроус з донькою / фото з інстаграму

Нагадаємо, про очікування дитини зіркове подружжя оголосило в травні 2026 року, коли Палвін з'явилася з округлим животом на червоному хіднику Каннського кінофестивалю. Знайомство пари відбулося на вечірці у 2017 році, а зустрічатися вони почали у 2018-му. У вересні 2022 року Ділан освідчився коханій, а вже в липні 2023-го закохані зіграли весілля на батьківщині моделі – в Угорщині.



