О рождении первенца влюбленные рассказали на своих страницах в инстаграме. Супруги поделились трогательной семейной фотографией, на которой они сидят спиной к камере, смотря бейсбольный матч по телевизору. На руках Дилан Спроус осторожно держит новорожденную девочку. Для первого совместного фото вся семья, включая младенца, нарядилась в белые джерси бейсбольной команды Los Angeles Dodgers.

В этом году мы восприняли Labor Day (День труда, – ред.) слишком буквально,

подписала фото пара остроумной шуткой.

Барбара Палвин и Дилан Спроус с дочерью / фото из инстаграма

Имя девочки новоиспеченные родители пока держат в секрете. Впрочем, во время беременности Барбары они ласково называли малышку "принцессой". Ранее актер делился в своем подкасте, что полностью готов к воспитанию девочки и с нетерпением ждет совместных импровизированных чаепитий.

Также молодая мама опубликовала в Instagram-stories отдельный нежный снимок мужа с новорожденной дочкой, которая была одета в фирменную кепку и джерси команды.

Уже папина доченька,

– трогательно подписала снимок Барбара.

Дилан Спроус с дочерью / фото из инстаграма

Напомним, о беременности звездная чета объявила в мае 2026 года, когда Палвин появилась с округлившимся животом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Знакомство пары произошло на вечеринке в 2017 году, а встречаться они начали в 2018-м. В сентябре 2022 года Дилан сделал предложение любимой, а уже в июле 2023-го влюбленные сыграли свадьбу на родине модели – в Венгрии.