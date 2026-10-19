Лише через 6 тижнів після пологів: Барбара Палвін вразила виходом на шоу Victoria's Secret

Супермодель Барбара Палвін тріумфально повернулася на подіум грандіозного шоу Victoria's Secret Fashion Show 2026 у Лос-Анджелесі. Зірка вийшла на дефіле всього через шість тижнів після народження донечки від актора Ділана Спроуса.

Як повідомило видання Page Six, за лаштунками шоу в Лос-Анджелесі модель зізналася, що неймовірно щаслива та схвильована знову повернутися до роботи.

Я кажу всім: це нормально. Декретна відпустка триває від шести до восьми тижнів, а в мене завтра (19 жовтня, – 24 Канал) якраз шість тижнів, тому я просто роблю те саме, що й усі інші. І мені всього лише потрібно пройтися подіумом,

– пожартувала зірка.

Барбара відверто поділилася, що її тіло швидко повернулося у форму. Секрет полягав у турботі про здоров'я та відсутності виснажливих навантажень.

Під час вагітності я хотіла переконатися, що донечка здорова, тому їла лише органічну їжу. Зараз через грудне вигодовування я теж добре харчуюся. Я просто дозволила своєму тілу загоюватися самостійно і робила легкі вправи без фанатизму,

– розповіла модель.

Підтримати кохану в першому ряду прийшов її чоловік Ділан Спроус.

Додамо, що для знаменитості цей вихід став шостим показом у кар'єрі для легендарного бренду. Вона дебютувала у Victoria's Secret у 2012 році, коли їй було лише 19 років.

Нагадаємо, що нещодавно Ділан Спроус розсекретив ім'я новонародженої доньки.