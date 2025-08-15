У Львові від 15 до 17 серпня відбувається BestsellerFest 2025. У програмі – десятки літературних подій за участі авторів та видавців, які творять сучасну українську культуру.

Засновницею фестивалю є Мар'яна Савка – поетка, співзасновниця та головна редакторка "Видавництва Старого Лева". BestsellerFest має стати однією з наймасштабніших подій книжкового року. Наголошують, що це – не просто літературний фестиваль, а нова хвиля любові до читання, розповідає Show24.

Зауважте Хто був першим українським письменником, якого номінували на Нобелівську премію

Відвідувачів BestsellerFest 2025 чекають зустрічі з улюбленими авторами, презентації новинок, автограф-сесії, дискусії та обговорення. Серед зіркових учасників та учасниць фестивалю: Оксана Забужко, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Марія Матіос, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Андрій Кокотюха, Максим Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Дочинець.

Також у програмі – вечірні концерти. Зокрема, виступлять Ірена Карпа та "Фактично Самі", Сергій Мартинюк і "Фіолет".

Захід відбудеться на території !FESTrepublic (вулиця Старознесенська). У п'ятницю, 15 серпня, кожен охочий зможе відвідати подію безкоштовно.

"Український книжковий ринок має бути національною гордістю"

Мар'яна Савка наголосила, що дуже важко робити масштабні культурні події у час повномасштабної війни, коли тривають бої та гинуть найкращі. Щодня українці проживають втрати.

Водночас, працюючи заради перемоги, важливо робити все, щоб український книжковий ринок був національною гордістю. Культурні інституції мають мати силу та вагомість, українські письменники заслуговують бути зірками, імена яких знають

у всьому світі.

Я не знаю, що буде з нами. Але вірю, що ми вистоїмо. У цей час воєнної турбулентності однозначним для мене є те, що український вибір культури та української політичної національної ідентичності – це найважливіша платформа, це ґрунт під ногами, без якого боротьба проти загарбника і опір втрачає сенс,

– заявила Мар'яна.

Вона додала, що нехай наше суспільство буде дуже книжковим, адже людей, які читають, мають власну думку і стійкі цінності, не здолати.