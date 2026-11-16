Майже 20 років мовчання: Бейонсе вперше розкрила цікаві деталі свого таємного весілля з Jay-Z

Американська попдіва Бейонсе вперше поділилася подробицями свого закритого весілля з репером Jay-Z, яке відбулося ще у 2008 році. Зірка зізналася, що гості навіть не підозрювали про церемонію і йшли на звичайну вечірку, а її сукню пошила мама.

У свіжому інтерв'ю для журналу i-D 45-річна співачка розповіла про своє камерне свято. Закохані обмінялися обітницями 4 квітня 2008 року в нью-йоркському пентхаусі 56-річного репера. На церемонію запросили лише близько 40 осіб, серед яких були Гвінет Пелтроу, Кріс Мартін та колеги Бейонсе з гурту Destiny's Child Келлі Роуленд і Мішель Вільямс. Більшість присутніх дізналися про справжній привід для зустрічі вже на місці.

Ми сказали гостям, що влаштовуємо вечірку, і ніхто не знав, що вони прийдуть на наше весілля, крім наших батьків і кількох друзів,

– зізналася артистка.

Особливу увагу зірка приділила своєму образу. Вона обрала сукню без бретелей з вирізом у формі серця та рюшами на талії, яку створила її мама Тіна Ноулз.

Моя улюблена сукня, яку розробила мама, була моєю весільною сукнею – вона була чудово простою і створеною з її любов'ю. Одягнути сукню її дизайну було для мене дуже важливо, важливіше за будь-яку дизайнерську річ,

– поділилася знаменитість.



Бейонсе на весіллі з Джей Зі / Фото з відкритих джерел

Мати співачки у своїх мемуарах "Matriarch" 2025 року також пригадала деталі того дня. За її словами, стіни та вікна пентхауса закрили білими шторами аж до стель, а святкове меню складалося з традиційного соул-фуду, який Тіна готувала разом із мамою та бабусею Jay-Z.



Весілля Jay-Z Та Бейонсе / Фото з відкритих джерел

Тіна Ноулз розсекретила й несподіваний факт із початку стосунків пари у 2001 році. Виявляється, під час знімань фільму "Остін Паверс: Ґолдмембер" у 2002 році до Бейонсе на майданчик приїжджав не лише Jay-Z, а й інший таємничий залицяльник.

Тоді дівчина вагалася, кого обрати, і звернулася за порадою до матері. Тіна запитала доньку, з ким їй більше подобається спілкуватися, і саме телефонні розмови стали вирішальними на користь репера.

Згодом пара заручилася 4 грудня 2007 року, у день народження Jay-Z. Зараз подружжя виховує трьох дітей: 14-річну Блю Айві та дев'ятирічних двійнят Румі й Сера. Проте не все так було ідеально в їхньому подружньому житті. Раніше Бейонсе довелося пережити зраду коханого.