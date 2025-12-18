Як Біллі Айліш стала популярною та у чому її феномен

Сьогодні, 18 грудня, американська співачка та улюблениця мільйонів відзначає день народження. Попри свій юний вік, Біллі Айліш відома у цілому світі й продовжує ставити нові рекорди.

Біллі Айліш народилась у Лос-Анджелесі в родині акторів. Дівчина не вчилась у школі, а здобувала домашню освіту. Співала у хорі, пробувалась в акторстві й навіть танцювала. Однак після того, як травмувалась, припинила танцювати. Як їй так швидко вдалось здобути популярність, чим вона приваблює аудиторію та які факти з біографії могли досі не знати, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

Шлях до популярності Біллі Айліш

Перший хіт співачка записала "на ліжку" у 13 років у батьківському домі, а допомагав їй брат – Фіннеас О'Коннелл, який має власний гурт. Хлопець написав трек, а дівчина – виконала. Згодом пісня Ocean Eyes стала популярною на весь світ і навіть звучала у драмі "Весь цей світ" (2016) та серіалі "Втікачі".

Billie Eilish – Ocean Eyes: дивіться відео онлайн

На "Нічному шоу з Джиммі Феллоном" Біллі презентувала новий сингл Bellyache, згодом записала трек Bored, який звучав у серіалі "13 причин чому", а у 2018 році вирушила в перший гастрольний тур – Where's My Mind.

Біллі Айліш з братом / Фото Getty images

У 2019 році трек Bad Guy став справжнім проривом і посів першу сходинку у рейтингу Billboard Hot 100. Цікавий факт, що завдяки такому досягненню, Біллі Айліш стався першою виконавицею, яка народилась у 21 столітті й очолила згаданий рейтинг. На ютубі відеокліп зібрав 1,3 мільярда переглядів.

Billie Eilish – bad guy: дивіться відео онлайн

У 2020 році співачка виграла аж чотири нагороди Греммі у головних номінаціях: "Пісня року", "Альбом року", "Запис року" і "Кращий новий виконавець", а також отримала "Ґреммі" у категорії "Кращий вокальний попальбом".

Біллі Айліш отримала п'ять нагород Греммі / Фото Getty images

Минулого року співачка встановила рекорд за кількістю прослуховувань у Shazam після виступу з хітом Birds Of a Feather на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі, де відбудуться наступні Олімпійські змагання. Трек був номінований на "Пісню року", "Запис року" та на "Найкраще сольне попвиконання" на щорічній церемонії Греммі.

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER: дивіться відео онлайн

Цього року виконавиця знову потрапила до категорії номінантів на Греммі. Вона претендує на номінації "Пісня року" та "Запис року".

У чому феномен Біллі Айліш?

Музика, тексти пісень, відеокліпи

Відмінність знаменитості від інших виконавців полягає у тому, що вона віддає перевагу стишеному звучанню. Біллі впевнена, що музика має бути така, щоб її можна було б виконати на гітарі або піаніно. Артистка не пише про любов, розставання чи інші емоції, якими користуються інші виконавці. Вона з братом створюють новий світ текстів, який сповнений такими емоціями, які ще ніхто й ніколи не бачив і не відчував.

Відеороботи також дуже сильно вирізняються. То об Біллі гасять цигарку, то у спину встромляють шприци, а з очей взагалі ллється чорна рідина. Така концепція мала б відлякувати, однак мільйони людей бачать у цьому новий виклик для публіки та критиків.

Відкритість зі світом

Співачка відверто ділиться власними історіями, які переживала у підлітковому віці. Вона закликає до того, що вживати заборонені наркотичні препарати – неприпустимо. Артистка відверто говорить про вади й не соромиться їх. У такий спосіб Біллі Айліш демонструє, що треба говорити про те, що тебе турбує, а не закриватись у собі.

Зовнішній вигляд

Виконавиця точно не з тих, хто женеться за останніми модними трендами, і не є фанаткою люксових брендів. Вона віддає перевагу одягу, який у декілька разів більше за неї, любить використовувати в образах яскраві кольори й одягає те, що подобається у конкретний момент.

Біллі Айліш не звертає увагу на те, що кажуть люди про її зовнішній вигляд, тому просуває концепцію свободи вибору. Крім того, артистка також не вдягає обтислого одягу, бо вважає, що люди мають сприймати її творчість, а не тіло.

Біллі Айліш, 2024 рік / Фото Getty images

Професійність

Ніхто не поспорить з тим фактом, що хоч і виконавиця "зробила себе сама", однак її голос звучить так, що не кожному вдасться повторити оригінальне звучання.

Факти про Біллі Айліш