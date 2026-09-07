Біллі Айліш одягнула сукню відомого українського бренду на весілля брата

Американська співачка Біллі Айліш зявилася на весіллі свого брата Фіннеаса О'Коннелла у двох різних образах.

Спочатку вона провела весільну церемонію в оливковій сукні, а згодом переодягнулася у вбрання від ANNA OCTOBER. Про це повідомили на інстаграм-сторінці українського бренду.

Фіннеас О'Коннелл та акторка Клаудія Сулевскі одружилися 29 серпня в Монтесіто. Біллі Айліш на святі виконала одразу кілька ролей: співачка провела весільну церемонію, а згодом виступила для молодят та їхніх гостей.

Спочатку в мережі з'явилися лише поодинокі кадри зі свята, а тепер шанувальники можуть роздивитися більше деталей весілля. Зокрема, стало відомо, що для цього дня Біллі Айліш обрала шовкову сукню Isolde від українського бренду ANNA OCTOBER. Вбрання коштує 37 500 гривень. Це довга обтисла сукня з блискучого атласу, тонкими бретелями та корсетним верхом. Декоративні шви на ліфі нагадують білизну.

До речі, Біллі Айліш – не єдина світова знаменитість, яка обирала вбрання ANNA OCTOBER. Раніше одяг українського бренду також носила Дженніфер Лопес – співачка з'явилася у його спідниці.