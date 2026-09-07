Сначала она провела свадебную церемонию в оливковом платье, а затем переоделась в наряд от ANNA OCTOBER. Об этом сообщили на странице украинского бренда в инстаграме.

Финнеас О'Коннелл и актриса Клаудия Сулевски поженились 29 августа в Монтесито. Билли Айлиш на торжестве исполнила сразу несколько ролей: певица провела свадебную церемонию, а затем выступила для молодоженов и их гостей.

Сначала в сети появились лишь единичные кадры с торжества, а теперь поклонники могут рассмотреть больше деталей свадьбы. В частности, стало известно, что для этого дня Билли Айлиш выбрала шелковое платье Isolde от украинского бренда ANNA OCTOBER. Наряд стоит 37 500 гривен. Это длинное облегающее платье из блестящего атласа с тонкими бретелями и корсетным верхом. Декоративные швы на лифе напоминают нижнее белье.

Кстати, Билли Айлиш – не единственная мировая знаменитость, которая выбирала наряды ANNA OCTOBER. Ранее одежду украинского бренда также носила Дженнифер Лопес – певица появилась в его юбке.