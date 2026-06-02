Дженнифер Лопес поделилась кадрами нового атмосферного аутфита на своей странице в инстаграме. Она раскованно позировала перед камерой.
К слову Дуа Липа официально вышла замуж за известного актера
Певица и актриса надела сатиновую юбку пудрово-розового цвета миди с косым кроем, вырезом до колена и декоративными швами на бедрах. Это модель Kriss skirt от украинского бренда ANNA OCTOBER. Как говорится на сайте, юбка стоит около 460 долларов (20 623 гривны).
Читайте больше проверенных новостей
Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Дженнифер Лопес в юбке украинского бренда / Фото из инстаграм-сториз
Дженнифер Лопес дополнила образ легким кремовым кардиганом с белым воротничком. Завершают аутфит нюдовые полупрозрачные туфли, белая сумка с золотистой цепочкой и массивные солнцезащитные очки.
День прессы. "Офисный роман" выходит в пятницу,
– подписала снимки Джей Ло.
Также Дженнифер Лопес предстала в другом образе – светлой гипюровой кофточке и черной юбке.
Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Какие звезды одеваются в украинские бренды?
Гвинет Пэлтроу недавно появилась в своем блоге в костюме пижамного стиля от Gunia Project. Актриса выбрала бело-голубой полосатый комплект с вышитым логотипом, стоимостью более 21 тысячи гривен.
Другая мировая икона, Памела Андерсон, покорила Нью-Йорк элегантным образом от бренда BEVZA на мероприятии компании Pandora. Она выбрала приталенную рубашку со съемным воротником и юбку из осенней коллекции.
Вместо этого Пэрис Хилтон выбрала аксессуар от Ruslan Baginskiy для празднования своего 45-летия на островах. Также головные уборы этого украинского дизайнера выбирают множество звезд, среди которых Тейлор Свифт, Селена Гомес и Сабрина Карпентер.