Бойфренд Гейден Панеттьєрі порушив мовчання після її смерті: він був поруч у момент трагедії

Після раптової та трагічної смерті 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі довкола її загибелі залишається чимало запитань. Наразі правоохоронні органи США продовжують розслідування, аби з'ясувати всі обставини трагедії.

У цей складний час обранець зірки Браян Хікерсон вирішив порушити мовчання через свого офіційного представника. Адвокат Браяна Хікерсона Слоан Елліс у коментарі виданню TMZ зробив офіційну заяву щодо смерті акторки.

За його словами, розслідування трагедії наразі триває, тому дуже важливо дозволити правоохоронним органам повністю завершити свою роботу.

Поліція підтвердила, що жодних ознак насильницької смерті не виявлено. З поваги до близьких Гейден та з огляду на розслідування, яке триває, наразі ми не даватимемо жодних додаткових коментарів,

– зазначив Слоан Елліс.

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєрі?

36-річну акторку знайшли без свідомості у квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, на минулих вихідних. На місці події перебували Браян Хікерсон та його брат Зак, який і виявив тіло Панеттьєрі у кріслі, поки його брат спав у сусідній кімнаті. Медики намагалися провести серцево-легеневу реанімацію через ймовірне передозування, проте врятувати життя зірки не вдалося. Результати розтину підтвердили відсутність будь-яких травм.

За день до трагедії Панеттьєрі та Хікерсон прилетіли з Лос-Анджелеса. Пара періодично відновлювала стосунки з 2018 року, однак їхній роман супроводжувався скандалами. Браяна кілька разів заарештовували за домашнє насильство, а у 2021 році його засудили до 45 днів ув'язнення за заподіяння тілесних ушкоджень акторці.

Гейден Панеттьєрі і Браян Гікерсон / Фото Getty images

У Гейден залишилася 11-річна донька Кая-Євдокія від її колишнього нареченого Володимира Кличка, яка мешкає в Україні разом із батьком. Додамо, що боксер вже прокоментував втрату колишньої дружини.