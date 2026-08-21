В это сложное время избранник звезды Брайан Хикерсон решил прервать молчание через своего официального представителя. Адвокат Брайана Хикерсона Слоан Эллис в комментарии изданию TMZ сделал официальное заявление по поводу смерти актрисы.

По его словам, расследование трагедии в настоящее время продолжается, поэтому очень важно дать правоохранительным органам возможность завершить свою работу.

Полиция подтвердила, что никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было. Из уважения к близким Хейден и с учетом продолжающегося расследования, пока мы не будем давать никаких дополнительных комментариев,

– отметил Слоан Эллис.

Что известно о смерти Хейден Панеттьери?

36-летнюю актрису нашли без сознания в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина, в минувшие выходные. На месте происшествия находились Брайан Хикерсон и его брат Зак, который и обнаружил тело Панеттьери в кресле, пока его брат спал в соседней комнате. Медики пытались провести сердечно-легочную реанимацию из-за вероятной передозировки, однако спасти жизнь звезды не удалось. Результаты вскрытия подтвердили отсутствие каких-либо травм.

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За день до трагедии Панеттьери и Хикерсон прилетели из Лос-Анджелеса. Пара периодически возобновляла отношения с 2018 года, однако их роман сопровождался скандалами. Брайана несколько раз арестовывали за домашнее насилие, а в 2021 году его приговорили к 45 суткам ареста за нанесение телесных повреждений актрисе.

Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон / Фото Getty Images

У Хейден осталась 11-летняя дочь Кая-Евдокия от ее бывшего жениха Владимира Кличко, которая проживает в Украине вместе с отцом. Добавим, что боксер уже прокомментировал смерть бывшей жены.