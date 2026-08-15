Show24 Світові знаменитості Як зараз виглядає Брюс Вілліс: з'явилось фото важкохворого актора на весіллі доньки
15 серпня, 14:49
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Як зараз виглядає Брюс Вілліс: з'явилось фото важкохворого актора на весіллі доньки

Поліна Костюк

На весіллі Таллули Вілліс і музиканта Джастіна Ейсі з’явився її батько, легендарний Брюс Вілліс. Не варто й казати, що поява актора на публіці зворушила мережу та привернула увагу до стану зірки.

Рідкісне фото 71-річного актора опублікував Vogue, який і повідомив про появу зіркового гостя на церемонії. Видання ексклюзивно поділилося знімками з весілля доньки Брюса Вілліса, які та супроводила зворушливими коментарями.

Ніжний момент з моїм татом і Джастіном на початку весільного вікенду,
– прокоментувала щемкий знімок Таллула.


Брюс Вілліс на весіллі доньки Таллули з Джастіном Ейсі / Фото Elias Tahan, Vogue

Судячи з серії фото, актор привітав наречених перед церемонією, але не був присутнім на святкуванні після неї.

Весілля Таллули Вілліс і Джастіна Ейсі пройшло 8 серпня 2026 року на задньому дворі будинку родини нареченої в Хейлі, штат Айдахо. Як відомо, зараз Брюс Вілліс бореться з деменцією. Втім, він зміг розділити особливий для доньки день разом з Демі Мур та доньками Румер і Скаут.

Що відомо про стан Брюса Вілліса

Раніше повідомлялося, що Брюс Вілліс більше не може говорити й ходити. Спершу йому діагностували афазію, а згодом хвороба переросла у фронтотемпоральну деменцію, яка поступово впливає на мовлення, рух і поведінку.

За даними ЗМІ, зараз актор потребує постійного догляду, не може вести діалоги, пересуватися без сторонньої допомоги і навіть не пам’ятає своєї акторської кар’єри. Рідні намагаються оточити голлівудську зірку турботою та увагою, проводять з ним якомога більше часу.

Донька Демі Мур і Брюса Вілліса обрала для свята ексклюзивне кутюрне вбрання від Balenciaga, яке розробив креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі та мама нареченої Демі Мур. На створення сукні пішло 712 годин кропіткої роботи.

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