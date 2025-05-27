На тлі напружених стосунків із США: Чарльз III та Камілла прибули до Канади

Король Чарльз III та королева Камілла прибули до Оттави. Мета їхнього візиту – підкреслити суверенітет Каннади в умовах напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

Дводенний візит британського королівського подружжя розпочався у понеділок. Короля та королеву зустріли в аеропорту, повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Королівський візит – це нагадування про зв'язок між Канадою та Короною, який сформувався поколіннями, формувався спільною історією та ґрунтувався на спільних цінностях,

– заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Король Чарльз III та королева Камілла приземлились в Оттаві близько 13:15 за місцевим часом. Їх зустріли члени Королівської канадської кінної поліції та Канадських збройних сил.

На злітно-посадковій смузі подружжя чекали прем'єр-міністр Марк Карні з дружиною, генерал-губернатор Мері Саймон та інші високопосадовці. Їх також зустрічали лідери корінних народів.

Чарльз III одягнув сірий костюм, білу сорочку та темно-червону краватку з візерунком, а Камілла обрала світло-рожевий ансамбль від британського дизайнера. Вона також прикріпила діамантову брошку у вигляді кленового листка, яку король Георг VI подарував королеві Єлизаветі у 1939 році перед їхньою першою королівською поїздкою до Канади. Ця брошка перейшла у спадок королеві Єлизаветі II, її позичали й інші члени королівської родини.

Чарльз III та королева Камілла прибули до Оттави

Візит британських короля та королеви відбувається на тлі торгівельної війни із сусідом країни та близьким економічним союзником, Сполученими Штатами Америки. Дональд Трамп також неодноразово заявляв, що було б краще, якби країна була 51-м штатом. В аеропорту Каміллі вручили букет квітів.

Згодом Чарльз III та Камілла вирушили до парку Ленсдаун, що в центрі Оттави. Вони зустрілися з прихильниками, місцевими громадськими групами, фермерами та продавцями. Король взяв участь в урочистому киданні вуличної хокейної шайби. Пізніше подружжя долучилося до церемонії посадки дерев у Рідо-Холі – це офіційна резиденція генерал-губернатора Канади. Ця традиція почалася у 1906 році й символізує дружбу та співпрацю між народами.

Король також провів приватні аудієнції з генерал-губернатором Мері Саймон та прем'єр-міністром Марком Карні. Пізніше Чарльз III та Камілла пішли спати, адже не мали запланованих публічних заходів.