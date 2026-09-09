"Можу післязавтра померти": чоловік Денисенко розповів, чому непридатний до військової служби

Другий чоловік акторки Наталки Денисенко Юрій Ярошенко неодноразово виїжджав за кордон під час повномасштабної війни. Раніше він пояснював, що робить це законно, однак не розповідав, на яких саме підставах може перетинати кордон.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Ярошенко нарешті розкрив причину. Чоловік розповів, що ще в молодому віці його визнали непридатним до військової служби через вроджене захворювання.

Про свою хворобу Юрій дізнався у 21 рік, коли навчався у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час медкомісії лікарі виявили у нього захворювання внутрішніх органів.

Це не інвалідність. Я її не оформлював і за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу післязавтра померти,

– сказав Ярошенко в інтерв'ю.

За його словами, хвороба потребує постійного контролю і накладає певні обмеження на спосіб життя, зокрема змушує стежити за харчуванням.

Це вроджена хвороба. Ба більше, вона є спадковою. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу. Її треба постійно контролювати. Дуже багато обмежень,

– зазначив Ярошенко.

Водночас назву діагнозу Юрій вирішив не розголошувати.

Інтерв'ю Наталки Денисенко та Юрія Ярошенко: дивіться відео онлайн

До речі, раніше Наталка Денисенко розповіла, як Тарас Цимбалюк познайомив її з майбутнім чоловіком.