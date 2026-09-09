В интервью Славе Демину Ярошенко наконец раскрыл причину. Мужчина рассказал, что еще в молодом возрасте его признали непригодным к военной службе из-за врожденного заболевания.

О своей болезни Юрий узнал в 21 год, когда учился в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время медкомиссии врачи обнаружили у него заболевание внутренних органов.

Это не инвалидность. Я ее не оформлял, и за эту болезнь, пожалуй, инвалидность не дают, насколько я знаю. Не вижу смысла о ней говорить, потому что могу послезавтра умереть,

– сказал Ярошенко в интервью.

По его словам, болезнь требует постоянного контроля и накладывает определенные ограничения на образ жизни, в частности заставляет следить за питанием.

Это врожденное заболевание. Более того, оно является наследственным. То есть где-то по мужской линии когда-то у кого-то было такое заболевание. Его нужно постоянно контролировать. Очень много ограничений,

– отметил Ярошенко.

В то же время Юрий решил не разглашать название диагноза.

Интервью Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко: смотрите видео онлайн

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