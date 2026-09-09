В інтерв'ю Славі Дьоміну Ярошенко нарешті розкрив причину. Чоловік розповів, що ще в молодому віці його визнали непридатним до військової служби через вроджене захворювання.

Про свою хворобу Юрій дізнався у 21 рік, коли навчався у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час медкомісії лікарі виявили у нього захворювання внутрішніх органів.

Це не інвалідність. Я її не оформлював і за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу післязавтра померти,

– сказав Ярошенко в інтерв'ю.

За його словами, хвороба потребує постійного контролю і накладає певні обмеження на спосіб життя, зокрема змушує стежити за харчуванням.

Це вроджена хвороба. Ба більше, вона є спадковою. Тобто десь по чоловічій лінії колись хтось мав таку хворобу. Її треба постійно контролювати. Дуже багато обмежень,

– зазначив Ярошенко.

Водночас назву діагнозу Юрій вирішив не розголошувати.

Інтерв'ю Наталки Денисенко та Юрія Ярошенко: дивіться відео онлайн

До речі, раніше Наталка Денисенко розповіла, як Тарас Цимбалюк познайомив її з майбутнім чоловіком.