Чоловік Олі Полякової вперше прокоментував заміжжя доньки: "Нічого не могли вдіяти"

20-річна донька Олі Полякової розписалась з чоловіком-іноземцем. На рішення дівчини вперше публічно відреагував її батько.

Вадим Буряковський зізнався, що не намагався вплинути на рішення старшої доньки. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Наодинці з Гламуром".

Чоловік Олі Полякової поділився, що сумує за донькою, яка живе за кордоном. Він розповів, що був змушений просто прийняти її рішення про заміжжя.

Я за нею сумую, але ж вона вже доросла – що я маю їй казати? Вона далеко та ми нічого не могли вдіяти. Зять – музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо,

– сказав Вадим Буряковський.

Цікаво, що також чоловік Олі Полякової зізнався, що артистка забороняє йому давати інтерв'ю.

Додамо, після останніх новин в Олі Полякової запитали, чи готова вона стати бабусею. Співачка заперечила, повідомляє "Люкс ФМ".

Що відомо про заміжжя Маші Полякової?

Улітку цього року старша донька Олі Полякової оголосила про заручини та показала фото з обручкою. Її обранцем виявився іноземець на ім'я Еден Пассареллі. Він є музикантом, як і Марія.

Пізніше стало відомо, що Маша Полякова одружилась зі своїм коханим. Пара вже розписалась у США, але ще не зіграла весілля. Оля Полякова сказала, що не оплачуватиме свято для доньки, бо вважає, що "робити весілля для дітей – це вчорашній день".