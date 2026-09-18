"Кохає, але не зовсім": Дорофєєва та Дантес влаштували словесну дуель при особистій зустрічі

Українські артисти Володимир Дантес та Надя Дорофєєва, які гучно розійшлися у 2022 році, вперше за довгий час перетнулися на одному знімальному майданчику. Колишнє подружжя не змарнувало нагоди публічно підколоти одне одного

Після розриву стосунків зірки ретельно уникали зустрічей та не підтримували спілкування. Проте нещодавно їм довелося зустрітися на шоу, де Володимир виступав у ролі ведучого, а Надя була запрошеною гостею. Музичний оглядач Роман Бутурлакін розсекретив цікаві деталі їхнього діалогу.

З короткої розмови стало очевидно, що екскохані не стежать за життям одне одного у соцмережах. Дантес спробував пожартувати, заявивши: "Я знаю, що у Наді пропав голос, бо підписаний на неї". Проте співачка миттєво викрила його, відповівши, що він не підписаний. На це Володимир іронічно відреагував: "Ти що, слідкуєш за мною?"

Зірки продовжили обмінюватися сарказмом. Коли Дорофєєва заявила: “Я люблю співати пісні про колишніх”, Дантес не втримався від гострого коментаря, влучно перефразувавши її відомий хіт: "Співачка, яка "Кохає, але не зовсім"".

Нагадаємо, що Володимир Дантес і Надя Дорофєєва почали зустрічатися у 2012 році, а у 2015-му зіграли весілля. У березні 2022 року пара публічно оголосила про розлучення, що стало справжнім шоком для прихильників. Згодом співачка вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна. Своєю чергою Володимир почав зустрічатися з колишньою дружиною Міші – дизайнеркою Дашею Кацуріною, проте у 2025 році пара розійшлася.

Наразі співак насолоджується гармонійними стосунками зі своєю новою обраницею Анастасією Неправдою. Пара обожнює створювати спільні стильні образи та часто влаштовує романтичні побачення, зокрема нещодавно закохані відвідали захопливу театральну виставу.



