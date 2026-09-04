Закохані вирішили додати трохи мистецтва у свої будні та відправилися на побачення до театру імені Івана Франка. Пара відвідала гучну виставу режисера Давида Петросяна "Троянство". Анастасія залишилася в абсолютному захваті від дійства на сцені та одразу поділилася емоціями зі своїми підписниками в інстаграмі.

Суцільний кайф,

– коротко, але влучно описала свої враження дівчина.

Театральна вистава / фото з інстаграму

Проте найбільше увагу прихильників привернув зовнішній вигляд зіркової пари. Анастасія опублікувала миле спільне селфі з дзеркала в ліфті, яке доводить, що закохані дуже ретельно готувалися до вечора. Вони вирішили заморочитися та склали розкішний парний образ у стилі мінімалізм.

Володимир та Настя одягнули абсолютно однакові базові білі футболки. Співак доповнив свій лук класичними чорними штанами, а його кохана – елегантною чорною максіспідницею, розбавивши монохром блискучою сумочкою. Такий чорно-білий аутфіт мав неймовірно стильний, гармонійний та ефектний вигляд.

Володимир Дантес та Анастасія Неправда / фото з інстаграму

До речі, театральні експерти вже називають виставу "Троянство" справжнім хітом, який глибоко чіпляє за живе. Кажуть, що ця постановка здатна когось спустити з небес на землю, а комусь – відкрити магію театру з абсолютно нового боку.

Володимир Дантес зараз переживає дуже романтичний період, який мав би надихати його на пісні про щасливе кохання, однак нова пісня співака зовсім не про це.

