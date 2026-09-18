После разрыва отношений звезды тщательно избегали встреч и не поддерживали связь. Однако недавно им пришлось встретиться на шоу, где Владимир выступал в роли ведущего, а Надя была приглашенной гостьей. Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин раскрыл интересные детали их диалога.

Из короткого разговора стало очевидно, что бывшие возлюбленные не следят за жизнью друг друга в соцсетях. Дантес попытался пошутить, заявив: "Я знаю, что у Нади пропал голос, потому что подписан на нее". Однако певица мгновенно разоблачила его, ответив, что он не подписан. На это Владимир иронично отреагировал: "Ты что, следишь за мной?"

Звезды продолжили обмениваться сарказмом. Когда Дорофеева заявила: "Я люблю петь песни о бывших", Дантес не удержался от острого комментария, метко перефразировав ее известный хит: "Певица, которая "любит, но не совсем"".

Напомним, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева начали встречаться в 2012 году, а в 2015-м сыграли свадьбу. В марте 2022 года пара публично объявила о разводе, что стало настоящим шоком для поклонников. Впоследствии певица вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина. В свою очередь Владимир начал встречаться с бывшей женой Миши – дизайнером Дашей Кацуриной, однако в 2025 году пара рассталась.

Сейчас певец наслаждается гармоничными отношениями со своей новой избранницей Анастасией Неправдой. Пара обожает создавать совместные стильные образы и часто устраивает романтические свидания, в частности, недавно влюбленные посетили увлекательный театральный спектакль.