Важкий період: Дар'я Петрожицька вперше заговорила про кризу у стосунках із нареченим

Відома українська акторка Дар'я Петрожицька відверто поділилася подробицями свого особистого життя. Зірка екранів зізналася, що її роман із коханим Олексієм, який триває вже п'ять років на відстані, проходить через непрості випробування.

Знаменитість продовжує жити та працювати в Україні, тоді як її обранець наразі перебуває в Німеччині. У розмові з ведучою Анною Севастьяновою для проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка розповіла про всі реалії такого формату. Дар'я не стала приховувати, що будувати кохання за тисячі кілометрів одне від одного вкрай складно, і нещодавно пара пережила досить напружений етап.

Ми п'ять років на відстані. Це загадка, мабуть, і для нас. Поки ми живемо. Дуже важко, коли ви дійсно весь час на відстані, дуже важко простежити цю зміну,

– поділилася Петрожицька.



Дар'я Петрожицька з нареченим Олексієм / Фото з інстаграму

Акторка не приховує, що наразі лише вона має можливість долати кордони, аби побачитися з обранцем. Попри всі життєві перешкоди та кризові моменти, закохані продовжують боротися за своє щастя і не забігають наперед із прогнозами.

Ну, ми якось живемо, на жаль, в таких обставинах, тільки я можу до нього їздити. Це все дуже складно, був дуже важкий період, але поки що ми тримаємося. Я не знаю, куди це все призведе. Але поки це обом потрібно – це існує,

– відверто зізналася зірка.

Щоб підтримувати вогонь у стосунках, Дар'я нещодавно вирвалася до Німеччини в гості до бойфренда. Зірка вирішила потішити коханого домашнім затишком: привезла йому багато українських продуктів та власноруч приготувала його улюблену страву – насмажила відбивних.



Дар'я Петрожицька з нареченим Олексієм / Світське життя

Дар'я Петрожицька відверто розповіла про п'ятирічні стосунки з нареченим та згадала, чому їхнє перше побачення почалося з нецензурної лексики.