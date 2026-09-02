Знаменитость продолжает жить и работать в Украине, тогда как ее избранник в настоящее время находится в Германии. В беседе с ведущей Анной Севастьяновой для проекта"Наедине с Гламуром" артистка рассказала обо всех реалиях такого формата. Дарья не стала скрывать, что строить отношения на расстоянии тысяч километров друг от друга крайне сложно, и недавно пара пережила довольно напряженный период.

Мы пять лет на расстоянии. Это загадка, пожалуй, и для нас. Пока мы живем. Очень тяжело, когда вы действительно все время на расстоянии, очень тяжело отслеживать эти изменения,

– поделилась Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая с женихом Алексеем / фото из инстаграма

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Актриса не скрывает, что пока только она имеет возможность преодолевать границы, чтобы увидеться с избранником. Несмотря на все жизненные препятствия и кризисные моменты, влюбленные продолжают бороться за свое счастье и не забегают вперед с прогнозами.

Ну, мы как-то живем, к сожалению, в таких обстоятельствах, только я могу к нему ездить. Это все очень сложно, был очень тяжелый период, но пока что мы держимся. Я не знаю, к чему это все приведет. Но пока это нужно нам обоим – это существует,

– откровенно призналась звезда.

Чтобы поддерживать огонь в отношениях, Дарья недавно съездила в Германию в гости к бойфренду. Звезда решила порадовать возлюбленного домашним уютом: привезла ему много украинских продуктов и собственноручно приготовила его любимое блюдо – пожарила отбивные.

Дарья Петрожицкая с женихом Алексеем / Светская жизнь

Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о пятилетних отношениях с женихом и вспомнила, почему их первое свидание началось с нецензурной лексики.