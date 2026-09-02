Знаменитість продовжує жити та працювати в Україні, тоді як її обранець наразі перебуває в Німеччині. У розмові з ведучою Анною Севастьяновою для проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка розповіла про всі реалії такого формату. Дар'я не стала приховувати, що будувати кохання за тисячі кілометрів одне від одного вкрай складно, і нещодавно пара пережила досить напружений етап.

Ми п'ять років на відстані. Це загадка, мабуть, і для нас. Поки ми живемо. Дуже важко, коли ви дійсно весь час на відстані, дуже важко простежити цю зміну,

– поділилася Петрожицька.



Дар'я Петрожицька з нареченим Олексієм / Фото з інстаграму

Акторка не приховує, що наразі лише вона має можливість долати кордони, аби побачитися з обранцем. Попри всі життєві перешкоди та кризові моменти, закохані продовжують боротися за своє щастя і не забігають наперед із прогнозами.

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Ну, ми якось живемо, на жаль, в таких обставинах, тільки я можу до нього їздити. Це все дуже складно, був дуже важкий період, але поки що ми тримаємося. Я не знаю, куди це все призведе. Але поки це обом потрібно – це існує,

– відверто зізналася зірка.

Щоб підтримувати вогонь у стосунках, Дар'я нещодавно вирвалася до Німеччини в гості до бойфренда. Зірка вирішила потішити коханого домашнім затишком: привезла йому багато українських продуктів та власноруч приготувала його улюблену страву – насмажила відбивних.



Дар'я Петрожицька з нареченим Олексієм / Світське життя

Дар'я Петрожицька відверто розповіла про п'ятирічні стосунки з нареченим та згадала, чому їхнє перше побачення почалося з нецензурної лексики.