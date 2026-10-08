Даша Астафʼєва категорично відмовляється брати участь у "Фабриці зірок" – все через одну людину

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва зізналася, чому не з'явиться в оновленому музичному проєкті "Фабрика зірок". Артистка відверто натякнула на конфлікт із відомим телепродюсером.

Свого часу співачка розпочинала шлях у шоубізнесі саме через телевізійні кастинги та подібні проєкти. Астаф'єва брала участь в українській "Фабриці зірок" у 2007 році (перший сезон), де дійшла до фіналу (на проєкті виступала під ім'ям Аліса). Проте в новій версії популярного шоу її не буде. Своє рішення артистка пояснила коротко та доволі різко, відповідаючи на запитання в соцмережі Threads.

Блогер Nester Olegovich висловив жаль, що співачки не буде серед учасників "Фабрики зірок", і поцікавився причиною. Відповідь від Астаф'євої не змусила на себе чекати.

Звичайно, не буде! Бо я вже напрацювалась з неприємними людьми. І зараз, нарешті, можу собі дозволити не робити цього. Це я про Володю і його команду,

– написала зірка.

Даша Астаф'єва про "Фабрику зірок" / скриншот з тредсу

Хоча конкретних прізвищ Даша не назвала, ймовірно, йдеться про продюсера Володимира Завадюка, який цьогоріч очолює відродження проєкту. Які саме робочі ситуації під час минулої співпраці спричинили такий негатив, співачка вирішила не уточнювати.

Нагадаємо, через повномасштабну війну Даша Астаф'єва майже повністю залишила сцену, присвятивши свій час волонтерству. Цьогоріч вона зробила виняток і заспівала українською хіт гурту NikitA "Машина" спеціально для благодійного збору.

До речі, Маша Єфросиніна повертається на "Фабрику зірок". Ведуча показала, якою була 17 років тому.







