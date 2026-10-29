Врятували моє життя, – Даша Астаф'єва вперше розповіла про тяжку хворобу

Українська артистка й волонтерка Даша Астаф'єва вперше зізналася, що перенесла важку хворобу. Впоратися зі складною кризою їй допомогли рідні та творчість письменниці Софії Яблонської.

Зазвичай зірка не коментує стан свого здоров'я, але в інтерв'ю "Телебаченню Торонто" на ютубі розповіла, наскільки серйозними були проблеми.

Вперше про це розповідаю… Я дуже сильно захворіла. Саме робота і дослідження біографії Софії Яблонської врятували моє життя. Близькі люди, які мене підтримували, робота, бажання жити. Коли я прочитала весь цикл життя Яблонської…

– поділилася зірка.

А взагалі з творчістю Яблонської Даша познайомилася у важкий момент – вона переживала тяжку втрату через вбивство улюбленого собаки. Щоб прийти до тями, артистка поїхала в Карпати, де їй випадково потрапила до рук "Книга про батька. З мого дитинства".

Це перша книга, яка пробудила мене від дуже сильної особистої драми. Кілька років тому вбили мого песика, я дуже важко переживала цю втрату. Я не могла нічого робити. Я кілька місяців просто лежала і дивилась перед собою,

– пригадала Астаф'єва.

У цій книзі письменниця також описувала втрату свого песика в дитинстві. Даша зізнається, що відчула неймовірний зв'язок з авторкою, зрозуміла кожне її слово і відтоді загорілася бажанням популяризувати її творчість.

Інтерв'ю з Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям і зірка тіктоку Наталя Чабан. Днями інфлюенсерка поділилася складною історією своєї боротьби з рідкісним раком, який їй діагностували у 18 років.