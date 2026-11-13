"Ціла прірва між нами": Даша Астаф'єва розповіла про різницю з коханим, молодшим на 13 років
Даша Астаф'єва розповіла про коханого, який на 13 років молодший за неї. У повсякденному житті співачка майже не помічає різниці у віці, аж доки в розмові не пролунає якесь несподіване запитання. А от її друзям ця різниця дала привід для жартів.
У програмі "Порадниця" колишня солістка гурту NikitA пригадала, як коханий запитав її, що означає прокомпостувати квитки. Для Даші це звична фраза, а йому знадобилося пояснення.
Це ціла прірва між нами. І тут, звісно, можна розігнатися розповідати,
– поділилася Астаф'єва.
У такі моменти співачка намагається не повчати коханого. За її словами, йому було б неприємно, якби вона щоразу підкреслювала, що знає більше. Тим паче є речі, на яких її обранець добре розуміється, а от вона сама в них зовсім не орієнтується.
До теми віку час від часу повертаються і друзі Даші, серед яких є люди на 10–12 років старші за неї.
У моїх друзів народився зовсім інший пласт гумору через це,
– розповіла артистка.
Для одного з таких жартів друзі взяли кадри з кліпу "Солдат". Вони роблять із них колажі з натяком, що Даша в образі зі свого кліпу могла б забрати майбутнього коханого з пологового будинку.
Насправді пара познайомилася у спортзалі близько п'яти років тому. Обранець Астаф'євої працює в ІТ, а його ім'я співачка воліє тримати в таємниці.
До речі, Астаф’єва відповіла на критику Сумської після Радіодиктанту, через який опинилася в центрі гучної дискусії в мережі.