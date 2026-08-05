Даша Астаф’єва відписалася від деяких колег в Instagram і назвала причину: Були деганами

Українська співачка та громадська активістка Даша Астаф’єва відверто розповіла про своє ставлення до колег по сцені, які ігнорують повномасштабну війну. Артистка зізналася, чому свідомо припиняє спілкування з такими людьми та видаляє їх із соцмереж.

В інтерв'ю для проєкту "Гончарова podcast" виконавиця наголосила, що її обурюють знаменитості, які продовжують вести розкішне світське життя, відвідують вечірки та публікують прем'єри замість того, щоб допомагати армії.

Сама вона щодня донатить щонайменше 1000 гривень і вважає таку підтримку обов'язком. Через відсутність зборів у соцмережах співачка почала масово відписуватися від знайомих артистів:

Іноді людям треба довести своїм прикладом. Так само із донатами. Коли я пощу, я кажу, що я доначу щодня. В мене є певна сума, мінімум це 1000 грн. В мене є в стрічці люди, в яких я ні разу не бачила збори. Я відписуюсь від них. От є люди, які досить дивуються, що я від них відписалась. Знайте, це тому, що я не бачу, як ви робите збори,

– пояснила Астаф’єва.

Даша Астаф’єва / фото з інстаграму

Зірка додала, що через кардинально різні погляди та позицію під час війни повністю очистила своє коло спілкування, не стримуючи емоцій щодо колишніх колег:

П’ять років я не можу зрозуміти, як люди досі не відтворили це в собі. Ми маємо робити свою роботу. Нормальні люди підтягнуться. Ці люди, як були деганами, так і залишилися!

– заявила артистка.

Даша Астаф’єва проводить збори / фото з інстаграму

Навіть хіт "Вєрьовки" Даша Астаф’єва переспівала задля благодійного заходу, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ.