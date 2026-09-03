Даша Квіткова спровокувала чутки про вагітність: "Не могла зупинити істерику"

Українська блогерка Даша Квіткова заінтригувала підписників загадковим зізнанням. Вона розповіла, що в її житті сталося дещо важливе, через що не змогла стримати сліз щастя.

На тлі цього фоловери в інстаграмі почали думати, що Квіткова може натякати на вагітність. Тим більше що на початку літа блогерка вийшла заміж за футболіста Володимира Бражка.

В моєму житті сталось дещо. Я дуже хочу поділитись з вами, але про це згодом. Якось, від усвідомлення, я розридалась настільки сильно, що не могла зупинити істерику. Це були сльози щастя, просто тому, що я не могла повірити в це. Тисяча відмов, а потім одне "так" – шокувало мене, бо я вже не очікувала і ні на що не розраховувала,

– написала блогерка.

Ця ситуація, за словами Квіткової, вкотре нагадала їй, наскільки важливо не відмовлятися від своєї мрії.

Після такого загадкового повідомлення підписники почали припускати, що Даша натякнула на вагітність. Однак сама блогерка відреагувала на ці чутки та зазначила, що поки не вагітна.

Даша Квіткова прокоментувала чутки про вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас вона не стала розкривати, про яку саме подію говорила у своїй публікації, лише пообіцяла поділитися подробицями згодом.

Нагадаємо, що наразі Даша Квіткова виховує сина Лева від попереднього шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним. Нещодавно хлопчик пішов у прескул.