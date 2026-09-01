Деякі з них цього року стали першокласниками, а хтось уже змінив школу чи пішов до нового класу. Далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де навчаються діти українських знаменитостей.

Син Олександра Педана

Син телеведучого Олександра Педана та його дружини Інни Марк цього року пішов у 4-й клас. Хлопчик навчається у приватній школі "МрійДій" у Києві. Цьогорічний перший дзвоник для школяра відбувся в укритті. Олександр Педан розповів, що замість традиційної шкільної лінійки діти зібралися у сховищі.

Перший дзвоник цього року святкуємо одразу в укритті. Замість шкільної лінійки – сховище. Але попри все продовжуємо вірити в перемогу та в українську освіту,

– зазначив телеведучий.

Олександр Педан з дружиною, сином і донькою / Фото з інстаграму шоумена

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Нагадаємо, що в червні сам Олександр Педан випустився з університету разом із донькою Валерією.

Діти Григорія Решетніка

Телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина виховують трьох синів – Івана, Дмитра та Олександра. Усі вони навчаються в Новопечерській школі в Києві.

Цього року молодший син подружжя Сашко вперше сів за шкільну парту. Наразі хлопчику 5 років, однак наприкінці листопада йому виповниться 6, тож цього року він уже пішов у перший клас.

Сини Монатіка

Двоє старших синів співака Монатіка Данило і Платон також навчаються в Новопечерській школі в Києві.

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Донька Каті Сільченко

Українська дизайнерка Катя Сільченко виховує доньку Саті, яка народилася у 2015 році. Дівчинка також навчається в Новопечерській школі в Києві.

Монатік, Христина Решетнік, Ірина Монатік, Григорій Решетнік і Катя Сільченко з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Діти Джамали

Співачка Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов виховують трьох синів — Еміра-Рахмана, Селіма-Гірая та Аліма Сеїт-Бекіра. Старший Емір-Рахман уже навчається у школі, а середній син Селім-Гірай цього року вперше сів за шкільну парту. Наймолодший Алім Сеїт-Бекір, який народився у 2024 році, поки ще занадто маленький для школи. З нагоди початку навчального року артистка побажала школярам успіхів.

Гарного навчального року! А ми будемо робити все можливе, щоб ви все ж знали дитинство навіть у ці важкі часи,

– зазначила Джа.

Доньки Олени Світлицької

Акторка Олена Світлицька виховує двох доньок – Віру та Марію. Обидві дівчинки навчаються в "Ля School" – приватній школі в Києві.

До речі, у цій самій школі навчаються і двоє синів актора Артура Логая – Герман та Лев. Цього року хлопці пішли у 5-й та 2-й класи відповідно.

Сини Анни Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук виховує двох синів – Гліба та Нікіту. Цього року молодший Нікіта пішов у перший клас. 1 вересня хлопчик також відсвяткував свій шостий день народження. Він навчатиметься у початковій школі "Кияночка".

Анна Саліванчук з молодшим сином / Фото з інстаграму акторки

Старший син Гліб цього року перейшов до нової школи – Школи І–ІІІ ступенів №25.

Старший син Анни Саліванчук зі школярами та директором / Скриншот з інстаграм-сторіс

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Син блогерки Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна Лев цього року відвідує пре-скул. Це програма для дітей дошкільного віку, яка допомагає підготуватися до школи.

Даша Квіткова з сином Левом та чоловіком Володимиром Бражком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка Світлана Тарабарова тим часом була змушена разом із трьома дітьми залишити дім на Київщині через погіршення безпекової ситуації.