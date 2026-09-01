Некоторые из них в этом году стали первоклассниками, а кто-то уже сменил школу или перешел в новый класс. Далее в материале 24 Канала рассказываем, где учатся дети украинских знаменитостей.

Сын Александра Педана

Сын телеведущего Александра Педана и его жены Инны Марк в этом году пошел в 4-й класс. Мальчик учится в частной школе "МрийДій" в Киеве. В этом году первый звонок для школьника прошел в убежище.

Первый звонок в этом году мы отмечаем прямо в убежище. Вместо школьной линейки – убежище. Но, несмотря ни на что, продолжаем верить в победу и в украинское образование,

– отметил телеведущий.

Александр Педан с женой, сыном и дочерью / Фото из инстаграма шоумена

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Напомним, что в июне сам Александр Педан окончил университет вместе с дочерью Валерией.

Дети Григория Решетника

Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина воспитывают троих сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра. Все они учатся в Новопечерской школе в Киеве.

В этом году младший сын супругов Саша впервые сел за школьную парту. Сейчас мальчику 5 лет, однако в конце ноября ему исполнится 6, поэтому в этом году он уже пошел в первый класс.

Сыновья Монатика

Двое старших сыновей певца Монатика – Даниил и Платон – также учатся в Новопечерской школе в Киеве.

Дмитрий Монатик с сыновьями и женой идут 1 сентября в школу: смотрите видео онлайн

Дочь Кати Сильченко

Украинская дизайнер Катя Сильченко воспитывает дочь Сати, которая родилась в 2015 году. Девочка также учится в Новопечерской школе в Киеве.

Монатик, Кристина Решетник, Ирина Монатик, Григорий Решетник и Катя Сильченко с мужем / Скриншот из Instagram-сторис

Дети Джамалы

Певица Джамала и ее муж Бекир Сулейманов воспитывают троих сыновей – Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и Алима Сеит-Бекира. Старший Эмир-Рахман уже учится в школе, а средний сын Селим-Гирай в этом году впервые сел за школьную парту. Самый младший Алим Сейт-Бекир, родившийся в 2024 году, пока еще слишком мал для школы. По случаю начала учебного года артистка пожелала школьникам успехов.

Хорошего учебного года! А мы будем делать все возможное, чтобы вы все же смогли насладиться детством даже в эти тяжелые времена,

– отметила Джа.

Дочери Елены Светлицкой

Актриса Елена Светлицкая воспитывает двух дочерей – Веру и Марию. Обе девочки учатся в "Ля School" – частной школе в Киеве.

Кстати, в этой же школе учатся и двое сыновей актера Артура Логая – Герман и Лев. В этом году мальчики пошли в 5-й и 2-й классы соответственно.

Сыновья Анны Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей – Глеба и Никиту. В этом году младший, Никита, пошел в первый класс. 1 сентября мальчик также отпраздновал свой шестой день рождения. Он будет учиться в начальной школе "Кияночка".

Анна Саливанчук с младшим сыном / Фото из инстаграма актрисы

Старший сын Глеб в этом году перешел в новую школу – школу I–III ступеней № 25.

Старший сын Анны Саливанчук со школьниками и директором / Скриншот из инстаграма-сторис

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Сын блогерши Даши Квитковой и телеведущего Никиты Добринина Лев в этом году посещает пре-скул. Это программа для детей дошкольного возраста, которая помогает подготовиться к школе.

Даша Квиткова с сыном Львом и мужем Владимиром Бражком / Скриншот из инстаграма-сторис

Певица Светлана Тарабарова тем временем была вынуждена вместе с тремя детьми покинуть дом в Киевской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.