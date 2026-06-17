Телеведущий сообщил радостную новость на своей странице в Instagram. Он опубликовал счастливые фото с дочерью после вручения дипломов и поделился своими эмоциями.
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Так, этим летом Александр закончил магистратуру Украинского католического университета по специальности "Публичное управление и администрирование", а Валерия училась в УКУ по специальности "Социология".
Не верится, что 4 года назад всё только начиналось. Теперь с Лерой мы оба выпускники. Благодарим УКУ за опыт, знания и людей, которых встретили на этом пути,
– написал Педан.
Почему Александр Педан решил получить второе высшее образование?
Телеведущий рассказал, что снова пошел учиться, чтобы лучше понять, как работают государство, бизнес и общественный сектор и как они связаны между собой.
Он говорил, что учеба для него стала своеобразным отпуском: раз в месяц Александр на несколько дней отключался от дел и ездил на занятия во Львов.
Известно, что ранее Педан уже получил экономическое образование в Хмельницком национальном университете.